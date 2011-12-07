Магдеев сообщил о планах приобретения в Челны 50 автобусов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о планах приобретения в город 50 автобусов. Это позволит довести количество общественного транспорта до прошлогоднего уровня.

Градоначальник поделился, что полученный ранее транспорт не прошел проверку временем – «автобусы оказались не столь жизнеспособными», как этого хотелось бы. Он также рассказал, что у производителя на этот счет своя точка зрения.

На данный момент на улицах города проспектам курсируют десять «МАЗов» средней вместимости, до конца года их число должно увеличиться до 20.

Также в этом месяце на маршруты выйдут «ЛиАЗы», которые прибыли в автоград на безвозмездной основе по договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как полученные 37 автобусов проходят технический осмотр. Их планировали передать в эксплуатацию частным перевозчикам на правах аренды за символическую плату.