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Полиция Татарстана задержала мужчин, подозреваемых в незаконном отстреле кабанов

Также в отношении жителя Кайбицкого района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

Полиция Татарстана задержала мужчин, подозреваемых в незаконном отстреле диких животных.

По информации пресс-службы МВД по РТ, сейчас в отношении двух задержанных жителей Кайбицкого района возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Их обвиняют в отстреле семи кабанов.

Также в ходе обыска помимо туш кабана у одного из них обнаружили снегоход, сани, прицеп, а также патроны, которые являются боевыми. Это показало исследование экспертизы. Поэтому против задержанного возбудили еще одно дело за незаконное хранение боеприпасов. 

КВ
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