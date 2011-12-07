Полиция Татарстана задержала мужчин, подозреваемых в незаконном отстреле кабанов

Полиция Татарстана задержала мужчин, подозреваемых в незаконном отстреле диких животных.

По информации пресс-службы МВД по РТ, сейчас в отношении двух задержанных жителей Кайбицкого района возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Их обвиняют в отстреле семи кабанов.

Также в ходе обыска помимо туш кабана у одного из них обнаружили снегоход, сани, прицеп, а также патроны, которые являются боевыми. Это показало исследование экспертизы. Поэтому против задержанного возбудили еще одно дело за незаконное хранение боеприпасов.