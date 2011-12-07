Представители РВИО опубликовали архивные документы о ветеране Игнате Артеменко

На сайте Российского военно-исторического общества в общем доступе появились данные из биографии ветерана Игната Сергеевича Артеменко. Документы предоставлены Центральным архивом Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на основании архивных документов специалисты РВИО восстановили военную биографию Артеменко. Благодаря ним видно, как начинался его путь: от помощи партизанам в 14-летнем возрасти и официального призыва в ряды Красной армии до назначения в 1955 году старшим адъютантом начальника академии им. Жуковского и завершения службы в ВС в декабре 1982 года. Там же добровольцы рассказали о медалях, орденах и наградах ветерана.