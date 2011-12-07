С 12 февраля во всех районах РТ можно купить книгу «Киллер» Марата Кабирова

С 12 февраля в продажу во всех районах РТ поступила книга «Киллер» татарского писателя Марата Кабирова, сообщает ИА «Татар-информ».

Приобрести книгу можно в редакциях районных газет, газетных киосках и магазинах татарской книги, а также заказать по почте по телефону 8-917-393-09-62 или через аккаунт в Instagram @kitaphane_ku в Instagram.

Напомним, «Киллер» — вторая книга из серии «Библиотека „Казан утлары“». Сборник включает в себя два произведения Марата Кабирова «Киллер» и «Уважаемый господин мертвец».