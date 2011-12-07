Сегодня в Национальном музее РТ открылась «Православная ризница»

На выставке можно увидеть около 70 экспонатов, в том числе серебряный оклад Казанской иконы Божьей Матери XVIII-XIX веков, произведения иконописи XVII-XIX веков, одеяния священников – саккос казанского митрополита Лаврентия, созданный в 1657-1672 годах, митра - головной убор для торжественных богослужений, принадлежавший Архиепископу Казанскому и Свияжскому Герману. Также здесь есть иконы, церковная утварь из Казанского Богородицкого монастыря, Петропавловского и Благовещенского соборов Казани, памятники лицевого и орнаментального шитья. Многие экспонаты представлены посетителям впервые.