Синоптики: В Татарстане похолодает на следующей неделе

В Татарстане в ближайшие дни заметно похолодает, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

В воскресенье, 14 февраля, выпадет снег и будет сильный гололед. Также местами ожидается метель, а на востоке — мокрый снег. Температура воздуха ночью — -8…-17 градусов, днем — -14…-19 градусов.

В понедельник, 15 февраля, циклон начнет отходить на восток, и республика окажется в тыловой его части, из-за чего сильно похолодает. Так, ночью столбики термометров опустятся до -16…-21 градуса, а днем не поднимутся выше -14…-19 градусов. Ожидается небольшой снег, местами метель и усиление ветра до 15 м/с.

16 и 17 февраля на регион окажет влияние малооблачный антициклон. Ночью сильно похолодает — до -29 градусов, а днем температура не поднимется выше -17…-22 градусов.

Изменение температуры будут сопровождаться колебаниями атмосферного давления.