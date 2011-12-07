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Татарстанское приложение вошло число лучших мобильных разработок страны

Число установок приложения превышает 30 тысяч.

Приложение татарстанских разработчиков завоевало золотую и бронзовую награды в трех номинациях на ежегодном конкурсе лучших мобильных приложений рунета, сообщается на сайте мэрии Казани. Сервис под названием «Я — школьник» было запущено осенью прошлого года и на сегодняшний день установлено более чем у 30 тысяч пользователей. В нем они следят за своей успеваемостью и расписанием, одновременно получая важную информацию об уроках.

В Татарстане с февраля этого года в тестовом режиме заработала обновленная версия приложения, которая включает в себя элементы геймификации. Новую версию уже тестируют 500 школьников из разных районов республики.

КВ
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