Татарстанское приложение вошло число лучших мобильных разработок страны

Приложение татарстанских разработчиков завоевало золотую и бронзовую награды в трех номинациях на ежегодном конкурсе лучших мобильных приложений рунета, сообщается на сайте мэрии Казани. Сервис под названием «Я — школьник» было запущено осенью прошлого года и на сегодняшний день установлено более чем у 30 тысяч пользователей. В нем они следят за своей успеваемостью и расписанием, одновременно получая важную информацию об уроках.

В Татарстане с февраля этого года в тестовом режиме заработала обновленная версия приложения, которая включает в себя элементы геймификации. Новую версию уже тестируют 500 школьников из разных районов республики.