Татарстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

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В России стартовал прием заявок на Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах».
По сообщению организаторов, с помощью работ фотохудожников данный проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России, а также направлен на содействие в сохранении национальной идентичности.
Возрастных и гендерных ограничений по участию в конкурсе нет. Прием заявок осуществляется до 25 августа текущего года на сайте www.ethno-photo.com.
150 финалистов и 20 победителей будут отобраны к 15 сентября.