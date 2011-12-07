Татарстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

В России стартовал прием заявок на Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах».

По сообщению организаторов, с помощью работ фотохудожников данный проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России, а также направлен на содействие в сохранении национальной идентичности.

Возрастных и гендерных ограничений по участию в конкурсе нет. Прием заявок осуществляется до 25 августа текущего года на сайте www.ethno-photo.com.

150 финалистов и 20 победителей будут отобраны к 15 сентября.