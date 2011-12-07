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Три выпускника хоккейной школы «Динамо» подписали контракты с ХК «Нефтехимик»

Молодые люди будут выступать за молодежную команду клуба.

Три выпускника хоккейной спортивной школы «Динамо» подписали профессиональные контракты с ХК «Нефтехимик». Воспитанники школы будут выступать за молодежную сборную клуба. Об этом сообщил руководитель Аппарата президента РТ и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров в ходе церемонии награждения выпускников.

Отдельное внимание он уделил команде юношей 2001 года рождения, которые победили на чемпионате ПФО в сезоне 2019-2020. Команда юношей 2008 года рождения заняла второе место в своей возрастной категории на этом же чемпионате. 

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