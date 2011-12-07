Три выпускника хоккейной школы «Динамо» подписали контракты с ХК «Нефтехимик»

Три выпускника хоккейной спортивной школы «Динамо» подписали профессиональные контракты с ХК «Нефтехимик». Воспитанники школы будут выступать за молодежную сборную клуба. Об этом сообщил руководитель Аппарата президента РТ и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров в ходе церемонии награждения выпускников.

Отдельное внимание он уделил команде юношей 2001 года рождения, которые победили на чемпионате ПФО в сезоне 2019-2020. Команда юношей 2008 года рождения заняла второе место в своей возрастной категории на этом же чемпионате.