В ПФО в прошлом году выявили 1800 нарушений при работе с подъемными механизмами

В прошлом году в Поволжье Ростехнадзор выявил 1800 нарушений при работе с подъемными механизмами. Такие данные представил и. о. руководителя Приволжского управления ведомства Родион Карпов.

«С одной стороны бизнес требует для себя уменьшение, а зачастую и отмену контрольно-надзорных мероприятий, но с другой стороны организации еще сами не готовы обеспечивать требуемую безопасность на объектах. Статистика показывает, что без планового надзора предприятия не справляются самостоятельно, а вопросы безопасности отходят на второй план», — заметил спикер.

Он уточнил, что в 2020 году семь аварий произошло из-за неправильной эксплуатации грузоподъемных механизмов на предприятии.

Ростехнадзор провел 700 проверок подъемных сооружений, в ходе которых приостановлена работа 11 грузоподъемных механизмов и башенных кранов. Нарушения эксплуатации, выявленные ведомством, могли привести к аварии.

Напомним, в Татарстане в марте 2020 года пятеро рабочих выпали из подъемника на стройке. Двое из них скончались на месте.