В ЖК «Салават Купере» открылась гимназия на 1 224 ученика

В ЖК «Салават Купере» в Казани открылась новая гимназия, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Школа возведена на ул. Альфии Авзаловой, 10. В здании есть коворкинг-зона, бассейн, школьный ресторан, а в спортзале для старшеклассников создан скалодром.

Гимназия № 189 «Заман» рассчитана на 1 224 ученика. Ожидается, что к 1 сентября гимназия «Заман» начнет работать на полную мощность. А пока учебное заведение приняло учащихся начальной школы — 300 человек. 160 человек перевелись из школы № 57 (Осиново) и лицея № 182.

Напомним, гимназия построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».