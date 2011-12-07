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Заместитель Генпрокурора РФ выслушал жалобы татарстанцев

Самыми обсуждаемыми темами стали актуальные вопросы, касающиеся соблюдения жилищных, трудовых и социальных прав жителей РТ.

Сегодня в рамках рабочего визита в Татарстан заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым и руководителями правоохранительных органов, а также вместе с прокурором РТ Илдусом Нафиковым провел встречу с жителями республики.

Самыми обсуждаемыми темами стали актуальные вопросы, касающиеся соблюдения жилищных, трудовых и социальных прав татарстанцев.

Так, одни жаловались на недостаточное отопление в домах Нижнекамска, другие на сброс канализационных отходов в охранной зоне Зеленодольска. Также к прокурорам обратились сотрудники челнинского предприятия, которые рассказали о невыплате заработной платы. 

По каждому из обращений Шишкин поручил принять соответствующие меры реагирования.

 

КВ
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