Заместитель Генпрокурора РФ выслушал жалобы татарстанцев

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Сегодня в рамках рабочего визита в Татарстан заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым и руководителями правоохранительных органов, а также вместе с прокурором РТ Илдусом Нафиковым провел встречу с жителями республики.
Самыми обсуждаемыми темами стали актуальные вопросы, касающиеся соблюдения жилищных, трудовых и социальных прав татарстанцев.
Так, одни жаловались на недостаточное отопление в домах Нижнекамска, другие на сброс канализационных отходов в охранной зоне Зеленодольска. Также к прокурорам обратились сотрудники челнинского предприятия, которые рассказали о невыплате заработной платы.
По каждому из обращений Шишкин поручил принять соответствующие меры реагирования.