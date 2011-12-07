Завтрашний день в Казани пройдет под знаком Шаляпина

Цикл мероприятий, приуроченных к 148-летию со дня рождения великого певца, откроется церемонией возложения цветов к подножию памятника Шаляпину на улице Баумана и бесплатной экскурсией по шаляпинским местам Казани, знакомством с экспозицией Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. А вечером в музее будет объявлено имя обладателя Шаляпинской стипендии 2021 года. Кстати, стипендию для одаренных юных вокалистов учредил сам Федор Иванович в 1912 году. В 2000 году традиция вручения его именной стипендии возродилась.

Казань — родина Федора Шаляпина. Его родители — крестьяне Вятской губернии — приехали в Казань на заработки. Денег в семье всегда не хватало, поэтому Шаляпины переезжали с квартиры на квартиру: дом купца Павла Лисицына на улице Рыбнорядской (ныне улица Пушкина), квартира в Суконной слободе, домик в поселке Ометьево… Подростком Шаляпин работал сапожником, резчиком по дереву, плотником, но мечтал стать артистом. Несмотря на сопротивление отца и сложные жизненные обстоятельства, он все-таки стал певцом.

Как рассказала заведующая Музеем А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Марианна Гаврилова, в 1897 году Шаляпин впервые приехал в родную Казань как солист Императорского театра. Следующие казанские гастроли с театром — в 1899 году.

В 1909 году в Дворянском собрании (сейчас это здание Казанской Ратуши) состоялся триумфальный концерт Федора Шаляпина. Он уже был мировой звездой, но не забыл своих казанских друзей и пригласил их на свой сольный вечер.

В 1912 году Шаляпин снова вернулся в Казань. Но в тот раз не пел. Он собирал материалы для своей автобиографии «Страницы из моей жизни» и приехал специально, чтобы запечатлеть на фотографиях места, связанные с его детством и юностью. Вместе с казанским фотографом Сотниковым Федор Иванович побывал и во дворе дома Лисицына, и в Ометьево, и в Суконной слободе, встретился со знакомыми. Дома, где жил Шаляпин, не сохранились. Флигель, в котором он родился, был разрушен в годы Гражданской войны. Поэтому эти кадры — уникальный исторический документ.

В 1946 году в Казань на Горьковскую конференцию приехала дочь Шаляпина от первого брака Ирина Федоровна. Она передала музею Горького несколько личных вещей отца, которые стали первыми экспонатами раздела музея, посвященного многолетней дружбе двух великих людей — Горького и Шаляпина.

Интересный факт. Горький и Шаляпин вполне могли познакомиться в Казани. Они жили здесь в одно время, ходили по одним улицам, у них могли быть общие знакомые. Более того, они даже могли выходить на одну сцену Казанского городского театра. В 1888 году Горький был принят в хор театра. И как раз в это самое время 15-летний Шаляпин пытался поступить в хор, но из-за подростковой мутации голоса его не приняли. Позже оба вспоминали тот период, но так и не могли сказать, видели ли они тогда друг друга. Но даже если где-то и сталкивались, то 20-летний Горький вряд ли бы обратил внимание на худенького паренька Федю: в этом возрасте разница в 5 лет — огромная пропасть.

Познакомились они в 1900 году в Москве. Горький был уже известным писателем и сам зашел в гримерку к Шаляпину, произнеся: «Мы — братья!».

Кстати, именно Горький подтолкнул Шаляпина к занятию литературой. Федор Иванович был удивительно талантливым рассказчиком, и Горький настоял, буквально заставил друга написать автобиографию «Страницы из моей жизни». Они даже вместе работали над этими воспоминаниями. А вторую автобиографическую книгу «Маска и душа» Шаляпин сделал уже самостоятельно.

Кстати, через два года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина.