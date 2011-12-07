Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

До осени будет ограничено движение по нескольким улицам Казани

Перекроют участки из-за ремонта проезжей части и тротуаров.

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Соответствующие распоряжения подписаны в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Проехать на участке от улицы Чкалова до кольцевого движения в Кировском районе до 30 сентября будет нельзя. Аналогичная ситуацию будет и на улицах Болотникова и Фрунзе.

Кроме того, из-за ремонта и благоустройства территории будут перекрыты дороги и тротуары на проспекте Победы, улицы Академика Арбузова и проспекта Хусаина Ямашева. Ограничение движения до 14 октября будут в том числе и на участке от улицы Академика Завойского до Третьей транспортной дамбы в Советском районе. 

КВ
Лента новостей