До осени будет ограничено движение по нескольким улицам Казани

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Соответствующие распоряжения подписаны в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Проехать на участке от улицы Чкалова до кольцевого движения в Кировском районе до 30 сентября будет нельзя. Аналогичная ситуацию будет и на улицах Болотникова и Фрунзе.

Кроме того, из-за ремонта и благоустройства территории будут перекрыты дороги и тротуары на проспекте Победы, улицы Академика Арбузова и проспекта Хусаина Ямашева. Ограничение движения до 14 октября будут в том числе и на участке от улицы Академика Завойского до Третьей транспортной дамбы в Советском районе.