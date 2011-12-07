Казанские «Голубые озера» ожидает преображение

В столице РТ запланирован комплекс мер по улучшению экологических условий и внешнего состояния территории «Голубых озер». Все работы должны быть завершены к 31 мая 2021 года. На осуществление поставленных задач выделяется почти 45 миллионов рублей, сообщается на официальном портале Госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта: 44 921 050 рублей», — гласит документ.

Среди намеченных улучшений: замена дорожного покрытия, сооружение заборов и др. Помимо прочего, будут построены несколько деревянных площадок и приведены в порядок участки, расположенные возле родников.

Средства на реконструкцию природного комплекса будут выделены из республиканского бюджета.