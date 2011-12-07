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МФЦ продолжит работать в специальном режиме

Бюджетные учреждения не прекращают работать в специальном режиме.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг РТ займутся очным приемом посетителей только в том случае, если у граждан не будет возможности предоставить документы в электронном формате. Об этом информирует пресс-служба Минцифры РТ.

«Офисы МФЦ будут принимать лишь в тех ситуациях, когда для получения услуги не допускается возможность подачи документации посредством интернета», — написано в обращении.

К слову, татарстанцы могут получить более 270 услуг на интернет-ресурсе госуслуг РТ.

Помимо прочего, прием граждан ведется только по предварительной записи по номеру: +7 (843) 222-06-20. Также есть возможность встать в электронную очередь на виртуальной площадке госуслуг РТ.

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