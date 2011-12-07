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О сокращении доходов из-за пандемии коронавируса сообщили 58% россиян

Наиболее уязвимыми группами стали предприниматели и россияне с серой зарплатой – у них доходы упали на 74-75%.

Центр стратегических разработок провел опрос среди 3,2 тысяч граждан. Он показал, что 58% россиян попали под сокращение доходов из-за пандемии коронавируса.

44% опрашиваемых людей не имеют сейчас возможности приобрести автомобиль, квартиру или загородный дом, но пока они могут позволить себе покупку техники и мебели. Другие 26% участников напротив сообщили о том, что покупка техники и мебели для них сейчас непосильна, а вот купить еду и одежду финансовых ресурсов у них еще хватает.

Наиболее уязвимыми группами стали предприниматели и россияне с серой зарплатой – у них доходы упали на 74-75%.



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