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Общественный транспорт Казани усиливает режим работы

Больше половины городских средств передвижения вернулись на свои маршруты.

Властями Казани принято решение о продлении работы наземного общественного транспорта. Об этом информирует пресс-служба исполнительного комитета города.

Например, с последних остановок в крайний рейс городской транспорт будет выезжать в 22 часа, вместо установленного ранее 21 часа.

Помимо прочего, с 12 мая возросло число рейсирующих по установленным маршрутам транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. На трассы выйдет примерно 60% машин от имеющегося подвижного состава (если сравнивать с данными обычных будней).


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