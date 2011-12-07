Общественный транспорт Казани усиливает режим работы

Властями Казани принято решение о продлении работы наземного общественного транспорта. Об этом информирует пресс-служба исполнительного комитета города.

Например, с последних остановок в крайний рейс городской транспорт будет выезжать в 22 часа, вместо установленного ранее 21 часа.

Помимо прочего, с 12 мая возросло число рейсирующих по установленным маршрутам транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. На трассы выйдет примерно 60% машин от имеющегося подвижного состава (если сравнивать с данными обычных будней).



