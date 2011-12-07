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Рустам Минниханов набрал 500 тыс. подписчиков в Instagram

Глава РТ поблагодарил подписчиков.

Рустам Минниханов набрал 500 тыс. подписчиков в Instagram. Глава РТ поблагодарил подписанных на него людей под традиционным утренним фото с видом из окна его кабинета.

«Спасибо большое, друзья! Бик зур рәхмәт, дуслар!», — написал президент РТ.

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