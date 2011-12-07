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Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о количестве умерших от коронавируса россиян

The Financial Times заявили, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных.

Уровень смертности в РФ из-за коронавируса в 7,6 раз ниже, чем в мире. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, опровергнув сообщения западных СМИ. Об этом передает «Интерфакс».

На брифинге Голикова сказала, что ей очень приятно, что Financial Times просматривает и обсуждает их встречи с Путиным, но те данные, которые она приводила «относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков». Она отметила, что официальной статистикой в России «никогда не манипулировали».

Между тем, в западном издании The Financial Times заявили, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных.

КВ
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