Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о количестве умерших от коронавируса россиян

Уровень смертности в РФ из-за коронавируса в 7,6 раз ниже, чем в мире. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, опровергнув сообщения западных СМИ. Об этом передает «Интерфакс».

На брифинге Голикова сказала, что ей очень приятно, что Financial Times просматривает и обсуждает их встречи с Путиным, но те данные, которые она приводила «относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков». Она отметила, что официальной статистикой в России «никогда не манипулировали».

Между тем, в западном издании The Financial Times заявили, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных.