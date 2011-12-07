В общественном транспорте Казани начались проверки на наличие масок и перчаток

В казанских автобусах начались проверки на наличие масок и перчаток. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт» «ВКонтакте».

В случае отсутствия индивидуальных средств защиты перевозчики просят покинуть пассажирский салон. При игнорировании замечаний вызывают патруль. Так, вчера уже был инцидент, когда мужчину без маски вывели из салона сотрудники полиции.

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что с 12 мая, несмотря на послабление ограничительных мер, в общественных местах необходимо находиться в маске и в перчатках.