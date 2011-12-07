В РТ создадут специальную комиссию для удаления данных граждан, оформивших цифровые пропуска

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
На своей официальной странице в Instagram глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил о создании специальной комиссии для удаления данных, накопленных при оформлении цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.
Хайруллин отметил, что сейчас рассматривается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков, в которых содержится информация с ФИО 1,7 млн татарстанцев, их домашние адреса и паспортные данные.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что за весь период самоизоляции в Татарстане было выдано 13 732 948 СМС-пропусков.