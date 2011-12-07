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В РТ создадут специальную комиссию для удаления данных граждан, оформивших цифровые пропуска

Сейчас в системе хранится информация с ФИО 1,7 млн татарстанцев, их домашние адреса и паспортные данные.

На своей официальной странице в Instagram глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил о создании специальной комиссии для удаления данных, накопленных при оформлении цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.

Хайруллин отметил, что сейчас рассматривается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков, в которых содержится информация с ФИО 1,7 млн татарстанцев, их домашние адреса и паспортные данные.  

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что за весь период самоизоляции в Татарстане было выдано 13 732 948 СМС-пропусков.

КВ
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