В РТ создадут специальную комиссию для удаления данных граждан, оформивших цифровые пропуска

На своей официальной странице в Instagram глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил о создании специальной комиссии для удаления данных, накопленных при оформлении цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.

Хайруллин отметил, что сейчас рассматривается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков, в которых содержится информация с ФИО 1,7 млн татарстанцев, их домашние адреса и паспортные данные.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что за весь период самоизоляции в Татарстане было выдано 13 732 948 СМС-пропусков.