В Татарстане лидеры молодежной политики смогут получить 49 квартир по соципотеке

В Татарстане с 12 мая начался прием заявок на конкурс среди лидеров молодежной политики на получение квартиры по соципотеке, сообщил замминистра по делам молодежи Тимур Сулейманов.

К участию в конкурсе допускаются молодые люди от 18 до 30 лет. Важно: совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи должен составлять менее 18 квадратных метров.

Напомним, что конкурс проводится с 2011 года. Каждый год определяется 49 победителей. В 2020 году претендовать на жилье смогут студенты, аспиранты и молодые специалисты. Заявки принимаются до 31 июля.