В Татарстане проконсультируют граждан по вопросам защиты трудовых прав, сообщили в пресс-службе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

Специалисты минтруда РТ, ТПП РТ, уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ, госинспекции труда РТ и федерации профсоюзов РТ проконсультируют жителей в режиме «онлайн» по Skype (Priemnayaer116) или по телефону: 8-800-201-16-00.

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (843)-238-10-00.