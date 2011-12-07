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В Татарстане проконсультируют граждан по вопросам защиты трудовых прав

Специалисты проконсультируют татарстанцев в онлайн-формате по Skype или по телефону.

В Татарстане проконсультируют граждан по вопросам защиты трудовых прав, сообщили в пресс-службе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

Специалисты минтруда РТ, ТПП РТ, уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ, госинспекции труда РТ и федерации профсоюзов РТ проконсультируют жителей в режиме «онлайн» по Skype (Priemnayaer116) или по телефону: 8-800-201-16-00.

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (843)-238-10-00.

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