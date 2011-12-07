В Татарстане работы по лесовосстановлению были выполнены на площади 2 163 га

Сотрудниками Минсельхоза РТ были выполнены работы лесовосстановлению на 2 163 га. 2 066 га из них составила посадка лесных культур и лесоразведение – на 97 га, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в целях национального проекта «Экология» планируется провести лесовосстановительные работы на площади 4 784 га. А работы по закладке овражно-балочных лесных насаждений на площади 1 554 га продолжаются в республике в рамках весеннего лесокультурного сезона.