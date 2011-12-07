В РТ за минувшие сутки обнаружили 71 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе.

«1 случай завозной, 70 — контактные. 27 человек госпитализированы, 44 получают лечение на дому (лёгкая или бессимптомная форма)», — рассказали в штабе.

15 заболевших относится к возрастной группе от 50 до 60 лет, 14 человек — от 30 до 50 лет, 13 человек — от 60 до 70 лет, 11 заболевших — несовершеннолетние, семерым — от 80 до 90 лет, пятерым — от 70 до 80 лет.

Большинство заболевших — 30 человек — в Казани, 22 — в Набережных Челнах, 5 — в Елабужском районе, 3 — в Арском районе, 4 — в Алексеевском районе, по одному заболевшему в Агрызском, Апастовском, Дрожжановском, Зеленодольском, Мамадышском, Нижнекамском и Тюлячинском районах.

Всего в республике зафиксирован 1 831 случай заражения COVID-19, выздоровели 640 человек, скончалось — 6.

В России за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 232 243 случаев (+10 899), выздоровевших — до 43 512 человек (+3 711), скончавшихся — до 2 116 (+107).