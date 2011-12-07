За весь период самоизоляции в Татарстане было выдано почти 14 млн СМС-пропусков

В Татарстане завершилась работа по оформлению специальных разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. О итоговых показателях сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Работа по запуску системы цифровых пропусков была начата в первый день апреля. Данной работой занимались специалисты ведомства совместно с Центром Цифровой Трансформации и цифровой командой Ак Барс Банка.

Всего за весь действующий период было зарегистрировано 1 737 075 татарстанцев, где выдано им было 13 732 948 СМС-пропусков. Вчера, в последний день работы сервиса, жители республики запросили 464 660 разрешений.

Самой популярной целью для выхода из дома на протяжении почти полутора месяца была поездка на дачу – 7 209 217 пропусков, что составляет порядка 53% от общего количества.

3 623 827 разрешений было выдано по восьмой цели, означающей доставку медикаментов или продуктов питания для нетрудоспособных родственников.

А на посещение кредитных организаций и почтовых отделений за весь период введенного режима было выдано 1 053 442 СМС-пропусков.

Остальные 40% - 31 800 цифровых разрешений – были выданы самозанятым лицам, оформлявшим их для проезда к производственному помещению. Всего таковых было зарегистрировано 3 970 человек.

Несмотря на прекращение данной деятельности в ведомстве убедительно просят татарстанцев продолжать соблюдать все меры профилактики – носить перчатки и маски, придерживаясь социальной дистанции с другими людьми.