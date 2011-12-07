Дамир Фаттахов: Нужно говорить с подростками, чтобы знать что у них происходит в душах

Вопросом, сколько ещё молодых людей может находится в пограничном состоянии от совершения страшных поступков задался министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов в своём Telrgram-канале.

Он отметил, что правительство будет находить и создавать новые форматы постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что происходит у них в головах и душах. «Мы должны сделать доступнее сеть наших подростковых клубов и молодежных центров, спортивных секций, культурных центров, чтобы молодой человек знал, что даже если дома или в учебном заведении что-то не так, у него есть „третье место“, где его поймут и где он сможет себя реализовать» — добавил Фаттахов.

По его мнению, вопрос внимания и помощи людям в сложные периоды касается не только министерств и ведомств, но и самого общества, ведь именно в созданных им условиях воспитывается новое поколение.

Дамир Фаттахов сожалеет о том, что «мы все недосмотрели и не обеспечили должной безопасности». Министр выразил свои искренние соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по всей России стали появляться мемориалы жертвам нападения на казанскую школу. Люди усыпали цветами и игрушками площадки у памятников и у представительств Татарстана в своих регионах.