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Для привитых от COVID-19 россиян могут ввести бонусы в виде начисления миль

Также привитым пассажирам могут предложить скидку при покупке билета.

В Минтрансе РФ рассматривают инициативу введения бонусной системы для пассажиров, привитых от COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Как отметили в Общероссийском объединении пассажиров, активная вакцинация населения поспособствует восстановлению пассажиропотока, что лучше для самих же перевозчиков.

В качестве поощрения россиянам могут предложить скидку при покупке билета или начислить им на счет мили. Пока в ОПП предлагают всем крупным участникам рынка провести акцию с 25 мая по 25 августа. Приятным бонусом могут стать купоны на перелет в размере от 500 до 5 тысяч рублей.

КВ
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