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Фазлеева опровергла слухи про «второго стрелка» в казанской школе

По словам вице-премьера РТ, сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили все здание перед эвакуацией детей.

На казанскую гимназию № 175 напал только один стрелок. Об этом заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. 

По её словам школьные видеокамеры зафиксировали только одного стрелявшего, все его действия. Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, тщательно проверили здание перед эвакуацией детей.

«Звучала информация о двух людях, потому что этой ситуации свойственна паника. В момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что был ещё кто-то, — отметила Фазлеева. — Затем на место прибыли сотрудники правопорядка и прошли всё здание, прежде чем производить вторую часть работы (вывод школьников из здания). В первую часть было установлено, что преступник один».  

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что следственные органы выясняют, почему 8 «А» класс 175-й гимназии был не закрыт.

КВ
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