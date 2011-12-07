Фазлеева опровергла слухи про «второго стрелка» в казанской школе

На казанскую гимназию № 175 напал только один стрелок. Об этом заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

По её словам школьные видеокамеры зафиксировали только одного стрелявшего, все его действия. Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, тщательно проверили здание перед эвакуацией детей.

«Звучала информация о двух людях, потому что этой ситуации свойственна паника. В момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что был ещё кто-то, — отметила Фазлеева. — Затем на место прибыли сотрудники правопорядка и прошли всё здание, прежде чем производить вторую часть работы (вывод школьников из здания). В первую часть было установлено, что преступник один».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что следственные органы выясняют, почему 8 «А» класс 175-й гимназии был не закрыт.