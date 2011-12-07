Генконсульство Турции в Казани приспустило флаг в знак солидарности с народом Татарстана

В Генеральном Консульстве Турции в Казани был приспущен флаг. Сделано это было в знак солидарности с татарстанцами, отметили в пресс-службе генконсульства.

«Сегодня в Татарстане день траура. Мы разделяем их горечь», — сообщили в генконсульстве.

В Казанском Кремле также приспущены государственные флаги. В столице республики появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших. Всю прошедшую ночь люди продолжали приходить к месту трагедии, чтобы возложить цветы к мемориалу.

Вчера, 11 мая в 175-й школе Казани произошла стрельба. Жертвами 19-летнего стрелка стали семь детей и двое взрослых. 23 человека получили травмы и огнестрельные ранения. Похороны погибших при нападении проходят сегодня.

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