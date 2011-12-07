Ирина Волынец о «казанском стрелке»: Мы упустили воспитание этого молодого человека

Усиление охраны в школах не поможет искоренить нападения на школы, необходимо больше внимания уделять воспитанию молодого поколения. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Мы упустили воспитание этого молодого человека, юной души, и это очень страшно. Потому что как бы мы не укрепляли охрану в школах — это всего лишь борьба со следствием. Я думаю, что все мыслящие люди не могут с этим не согласиться. А вот какие ценности, что в душе у наших молодых людей — это наш пробел. И мы будем пожинать такую жатву, которая, хотелось бы верить, никогда не повториться, но, к сожалению, опыт подсказывает, что это будет продолжаться», — сказала Волынец.

По ее словам, причина трагедии в Казани — абсолютное отсутствие государственной идеологии, которая прописана, как норма в Конституции.

«Поэтому, если мы не будем плясать от этого, к сожалению, будем подводить новые итоги какой-нибудь аналогичной трагедии. И пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования близким, родителям погибших, а всем детям, которые выжили, хочется пожелать скорейшего выздоровления», — сказала спикер.

Она напомнила, что Президент РТ держит ситуацию на личном контроле, и Правительство республики делает все возможное для того, чтобы скорейшим образом восстановить не только физически, но и психологически пострадавших детей и их близких.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трагедия в Казани произошла в десятом часу утра 11 мая — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии N175, которую сам и закончил, и открыл стрельбу. Погибли девять человек, семь из них — дети.