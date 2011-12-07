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Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ стал Тимур Алибаев

До этого Алибаев занимал пост главы МУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. 

Бывший глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев стал исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ.

На последнем месте работы Алибаев работал с декабря 2010 года. 

Ранее Тимур Лазович занимал должности главного референта отдела по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата Президента РТ, первого замглавы администрации Кировского района города, заместителя гендиректора по управлению персоналом «Казанского государственного казенного порохового завода», а также он работал главой администрации Ново-Савиновского района столицы РТ. 

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