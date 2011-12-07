Из ДРКБ выписан ребёнок, пострадавший из-за стрельбы в казанской школе

Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписан мальчик, пострадавший во время стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица», — отмечается в сообщении.

В больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что один из 20 детей, который сегодня находятся в Детской республиканской клинической больнице, в крайне тяжёлом состоянии.