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Из ДРКБ выписан ребёнок, пострадавший из-за стрельбы в казанской школе

Мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица.

Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписан мальчик, пострадавший во время стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица», — отмечается в сообщении.

В больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что один из 20 детей, который сегодня находятся в Детской республиканской клинической больнице, в крайне тяжёлом состоянии.

КВ
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