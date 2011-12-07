К лечению детей, пострадавших в казанской гимназии, привлекли специалиста по пулевым ранениям центра Пирогова

В Казань прилетел заслуженный врач РФ, специалист по работе с огнестрельным ранениями Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Александр Левчук. Он сообщил, что был привлечён к лечению наиболее «тяжёлых» пациентов среди пострадавших в гимназии детей.

«Они с огнестрельными проникающими ранениями живота и грудной клетки, с повреждениями внутренних органов. После проведенных операций и стабилизации состояния раненых (выведение из шока), пять детей силами нашего Федерального центра медицинских катастроф и МЧС эвакуированы в детские учреждения Москвы», — рассказал профессор, который сопровождал детей.

Остальные раненые дети остаются на лечении в травматологическом отделении ДРКБ. В настоящее время эти пациенты, по словам Левчука, в эвакуации в московские медцентры не нуждаются. Хирургическая и реанимационная помощь пострадавшим оказана местными врачами на высоком профессиональном уровне, отметил врач центра им. Пирогова.