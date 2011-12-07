Мать ученицы казанской школы №175: «Дочь теперь боится идти на улицу»

Уже к вечеру 11 мая к зданию гимназии стали стекаться тысячи людей, чтобы выразить свою скорбь и соболезнование. Люди несли цветы, мягкие игрушки, свечи, черные траурные шары. Стали появляться таблички со скорбными надписями. Люди шли весь вечер, всю ночь.

Утром и днем 12 мая возле мемориала все еще нескончаемым потоком шли люди.

Пришли на место трагедии и ученики с родителями, бабушками. Стояли в сторонке, скорбели вмести со всеми.

Как рассказали местные жители, директор гимназии давно добивалась этого статуса для учебного учреждения, всей душей старалась поднять уровень образования в школе, укрепить дисциплину, сплотить педагогический коллектив, поскольку население в этом районе не самое спокойное — сюда переехали из трущоб жители Дербышек, Авиастроительного района и так далее.

Утро началось с паники не только в гимназии. Переполох произошел и в местном магазине. Жительница одного из домов рассказала «КВ», что утром как раз вышла в магазин за продуктами. Когда послышался вой первых сирен, охваченные паникой покупатели стали метаться в попытках прояснить ситуацию, ведь слух расползался мгновенно: «то тут здание заминировали, то там». Но весь ужас осознали, когда узнали, что именно происходило в тот момент в соседнем учебном учреждении.

«Она пряталась вместе с другими учениками»

Как рассказала «КВ» мама ученицы 7-го класса Эльмира, она работает в детском саду буквально через дорогу. Когда в родительском чате появилась первая информация о стрельбе в гимназии, она кинулась искать свою дочь.

«Когда я подбежала к гимназии, молодого человека как раз уже задержали. Меня не пустили в здание со словами: «Куда вы? Там же стреляют!» Я не уверена, но тогда мне показалось, что в здании гимназии все еще звучали какие-то хлопки. Пока я не нашла дочь, не могла прийти в себя и успокоиться. Она пряталась с другими учениками за забором позади здания, поэтому найти ее удалось не сразу.

У меня старший сын учился в этой гимназии, сейчас ему 21 год. Говорит, что парня этого в школе видел, но ничего особенного о нем не помнит. Тихий был, безобидный… По поводу наказания, даже не знаю, тяжелее всего сейчас родителям, чьи дети навечно останутся школьниками, а ему — ему Бог судья.

Как можно продавать оружие 18-ти, 19-ти и даже 20-ти летним? Мне кажется необходимо проводить специальные психологические тесты, как при приёме на работу в полицию, и разрешение выдавать лицам, не моложе 30-лет. Зачем подростку оружие? На охоту он явно не ходит.

У моего ребенка психологическая травма. В день трагедии дочка весь день находилась в шоке, а к вечеру началась истерика. Теперь боится идти учиться в школу. Вечером я хотела вывести ее подышать свежим воздухом, но она боялась идти на улицу. Днём с ней по телефону беседовал психолог, если потребуется, поедем на очный приём», — говорит мама девочки.

«У нас шёл урок русского языка, когда прозвучали первые два выстрела. Сначала мы еще ничего не поняли, но после второго выстрела я попросила закрыть дверь. Учительница сразу среагировала, открыла окно, и мы стали выбираться из класса. После того, как все выпрыгнули из окна первого этажа, побежали за территорию школы. Наша учительница помогала нам эвакуироваться, а потом тоже последовала за нами», — рассказывает ученица 7-го класса Диана.

По ее словам, ребята из младших классов тоже были уже за пределами школы, все были в панике, некоторые испачканы кровью.

«Окна первого этажа находятся тоже достаточно высоко, во время стресса мы все прыгнули, а потом у некоторых стали болеть ноги», — говорит Диана.

Бабушка ученицы 4-го класса тоже пришла вместе с внучкой 12 мая к зданию гимназии. Им повезло — девочка учится во вторую смену и в тот трагический день утром еще была дома.

Женщина говорит, что обычно в здание даже родителей не пускали. Одно время шла речь о том, чтобы родители сами стали скидываться на зарплату охраннику, но в большинстве родители идею эту не поддержали. По словам женщины — у родителей просто нет на это денег.

«Почему государство не может найти средства на зарплату хотя бы одного охранника в школы? Школ ведь, на самом деле, не так много. Понятно, что платить надо достойно, иначе на работу будут проситься опять старички, а что они могут? Ладно в этот раз повезло — тревожную кнопку смогли нажать. Но разве жизни детей можно оценить деньгами?», — рассуждает жительница Казани.