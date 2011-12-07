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Мишустин отказался от идеи ограничения поездок россиян на отдых за границу

Глава Кабмина считает, что завоевывать туристов нужно не путем запрета, а повышением качества услуг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отказался от идеи ограничения поездок граждан на отдых за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь», — сказал он в ответ на предложение одного из депутатов во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Глава кабмина считает, что завоевывать туристов нужно не путем запрета на поездки, а при помощи развития качественных инфраструктурных объектов туризма в стране — «чтобы нам захотелось туда поехать».

При этом Мишустин добавил о необходимости достигнуть, чтобы каждый ребенок имел бы возможность отдохнуть и укрепить здоровье в своей стране. «Наш нацпроект в сфере туризма на это настроен. Дело осталось за тем, чтобы всё реализовать», — заключил премьер.

КВ
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