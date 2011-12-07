«Дистанционка» и отмена «последнего звонка»: как будут работать школы Казани после трагедии в гимназии №175

1. В гимназию № 175 ученики вернутся после ремонта

Здание пострадавшего учебного заведения будет отремонтировано. Дети смогут вернуться в неё после окончания следственных действий и завершения восстановительных работ.

Пока 9- и 11-классники будут учиться в школах № 171 и № 174, другие классы пока переведены на «дистанционку».

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что по решению оперштаба дано поручение Минстрою РТ восстановить здание в кратчайшие сроки.

2. Школы и детские сады вернутся в привычный режим 14 мая

Во всех учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Станет строже и проходной режим.

3. Окончание учебного года пройдёт в обычном режиме: очно и без сокращений

Власти не планируют введение «дистанционки» в школах, не рассматривается также возможность сокращения учебного года и отмены «последних звонков» в школах.

4. В Управлении образования разрабатываются методические рекомендации, чтобы провести со школьниками города специальные классные часы.

Учителя со школьниками обсудят на них отработку действий при чрезвычайных ситуациях.

В Управлении отмечают, что такая работа проводилась и проводится регулярно: в форме классных часов, игр, лекций и учений.

5. Школьные психологи работают в усиленном режиме с привлечением специалистов городского центра психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» и других.

Если вы волнуетесь за своего ребёнка и его эмоциональное состояние, или ему сложно обсуждать свои чувства, появился страх идти в школу, обратитесь за психологической помощью.

Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и из родителей:

8-800-2000-122

Также на сайте есть анонимный чат.

Центр психологической помощи подросткам «Помощь рядом»

11:00-23:00 в чате можно пообщаться с психологом.

Твоя территория.Онлайн

15:00-23:00 работают консультанты, с которыми можно связаться на сайте или написать на почту: tvoya_territoria@mail.ru

Я-родитель

На сайте можно через форму оставить для консультации с психологом.

Казанские круглосуточные телефоны доверия:

+7 (843) 571-35-71

+7 (843) 277-00-00

Медицинская психологическая служба «Сердэш 129»

Пообщаться с психологом можно в чате на сайте, по телефону: +7 (843) 279-55-80 или обратится по адресу: Сибирский тракт, 14

Центр бесплатной психологической помощи детям и подросткам «Сердэш»

Принимают на консультации по адресу: Годовикова, 14

Телефон: +7 (843) 571-15-80

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»

Можно позвонить по телефону: +7 (843) 563-35-16

Или по адресу: Академика Королёва, 4б

Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие»

Обращаться по телефону: +7 (843) 554-74-09