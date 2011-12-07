«Дистанционка» и отмена «последнего звонка»: как будут работать школы Казани после трагедии в гимназии №175

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1. В гимназию № 175 ученики вернутся после ремонта
Здание пострадавшего учебного заведения будет отремонтировано. Дети смогут вернуться в неё после окончания следственных действий и завершения восстановительных работ.
Пока 9- и 11-классники будут учиться в школах № 171 и № 174, другие классы пока переведены на «дистанционку».
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что по решению оперштаба дано поручение Минстрою РТ восстановить здание в кратчайшие сроки.
2. Школы и детские сады вернутся в привычный режим 14 мая
Во всех учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Станет строже и проходной режим.
3. Окончание учебного года пройдёт в обычном режиме: очно и без сокращений
Власти не планируют введение «дистанционки» в школах, не рассматривается также возможность сокращения учебного года и отмены «последних звонков» в школах.
4. В Управлении образования разрабатываются методические рекомендации, чтобы провести со школьниками города специальные классные часы.
Учителя со школьниками обсудят на них отработку действий при чрезвычайных ситуациях.
В Управлении отмечают, что такая работа проводилась и проводится регулярно: в форме классных часов, игр, лекций и учений.
5. Школьные психологи работают в усиленном режиме с привлечением специалистов городского центра психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» и других.
Если вы волнуетесь за своего ребёнка и его эмоциональное состояние, или ему сложно обсуждать свои чувства, появился страх идти в школу, обратитесь за психологической помощью.
Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и из родителей:
8-800-2000-122
Также на сайте есть анонимный чат.
Центр психологической помощи подросткам «Помощь рядом»
11:00-23:00 в чате можно пообщаться с психологом.
Твоя территория.Онлайн
15:00-23:00 работают консультанты, с которыми можно связаться на сайте или написать на почту: tvoya_territoria@mail.ru
Я-родитель
На сайте можно через форму оставить для консультации с психологом.
Казанские круглосуточные телефоны доверия:
+7 (843) 571-35-71
+7 (843) 277-00-00
Медицинская психологическая служба «Сердэш 129»
Пообщаться с психологом можно в чате на сайте, по телефону: +7 (843) 279-55-80 или обратится по адресу: Сибирский тракт, 14
Центр бесплатной психологической помощи детям и подросткам «Сердэш»
Принимают на консультации по адресу: Годовикова, 14
Телефон: +7 (843) 571-15-80
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»
Можно позвонить по телефону: +7 (843) 563-35-16
Или по адресу: Академика Королёва, 4б
Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие»
Обращаться по телефону: +7 (843) 554-74-09