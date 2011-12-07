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Павел Дуров: «Первые участники на канале казанского стрелка появились уже после его задержания»

Создатель сети Telegram Павел Дуров высказался по поводу трагедии в казанской школе.

Стрелок из Казани намеренно не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики в своём Telegram-аккаунте. К тому же, на момент совершения теракта на канале был всего один участник — он сам. Таким мнением о случившемся поделился создатель сети Telegram Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Он заявил, что первые жалобы и подписчики на канале стрелка появились уже после того, как событие придалось огласке, а самого стрелявшего задержали. Модераторы в свою очередь действовали оперативно - они в течении часа заблокировали канал стрелявшего подростка.

Также Дуров отметил, что даже если бы правоохранители мониторили все каналы в реальном времени, им едва удалось бы предотвратить трагедию за столь короткое время. На канале просто не было никаких данных о том, когда и где произойдёт нападение.

Создатель сети заключил, что вопреки развитию технологий и контролю за ними, к сожалению, обществу не удастся полностью защитить себя от психически нестабильных личностей. Ситуация крайне трагичная, но она не должна служить поводом для «превращения общества в концлагерь».

КВ
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