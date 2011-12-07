По всей России стали появляться мемориалы жертвам нападения на казанскую школу №175.

Чтобы почтить память и выразить свои соболезнования погибшим при стрельбе в казанской гимназии, жители российских городов стали приносить цветы, игрушки и свечи во всех регионах страны на площадях, у памятников и у представительств Татарстана.

Так, посвященные жертвам трагедии мемориалы появились в республиках Алтай, Тыва, Северная Осетия, Карелия, Адыгея, Белгородской, Пензенской, Новгородской, Саратовской, Самарской и Мурманской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике.

Также выразить свои соболезнования у представительства республики вышли жители Симферополя, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска.

Всего установлено более 30 таких мемориалов.