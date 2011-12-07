Прокурор подтвердил, что у Ильназа Галявиева не было сообщников

Заместитель прокурора РТ Алексей Заика подтвердил, что у напавшего на казанскую гимназию № 175 Ильназа Галявиева не было сообщников. Ближайшие две стрелок проведет в СИЗО.

«Сообщников не было. Состояние здоровья не препятствует его нахождению в изоляции от общества», — сказал Заика.

Зампрокурора сообщил, что уголовное дело о стрельбе в казанской школе «при наличии оснований» может быть переквалифицировано на статью «терроризм».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что обвиняемый в нападении на казанскую гимназию № 175 Ильназ Галявиев арестован на два месяца и проведёт это время в СИЗО.