СКР: Галявиев страдал заболеванием головного мозга

Ильназ Галявиев страдал заболеваниями головного мозга, он неоднократно обращался к врачам за медицинской помощью. Об этом сообщаем Следственный комитет России. В ведомстве отметили, что на учете психиатра и нарколога «казанский стрелок» не состоял.

«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении СКР.

На данный момент Галявиев находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев был тихим и спокойным студентом.