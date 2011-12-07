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СКР: Галявиев страдал заболеванием головного мозга

Нападавший на школу сейчас находится в неадекватном состоянии.

Ильназ Галявиев страдал заболеваниями головного мозга, он неоднократно обращался к врачам за медицинской помощью. Об этом сообщаем Следственный комитет России. В ведомстве отметили, что на учете психиатра и нарколога «казанский стрелок» не состоял.

«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении СКР.

На данный момент Галявиев находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев был тихим и спокойным студентом.

КВ
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