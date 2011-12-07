Следствие попросило арестовать Ильназа Галявиева на два месяца

Следствие по делу устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 попросило арестовать его на два месяца. Судебный процесс проходит в здании Советского суда Казани.

Стрелок не возражает и согласен с мерой пресечения.

Перед началом судебного процесса Ильназ Галявиев отказался отвечать на вопросы СМИ.

Также средства массовой информации передавали, что обвиняемый в нападении на школу Галявиев признался в преступлении.

«Со всем согласен», — ответил стрелок на вопрос о его мнении об избрании меры пресечения.

Напомним, что трагедия в Казани произошла в десятом часу утра — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии N175, которую сам и закончил, и открыл стрельбу. Перед этим он использовал взрывное устройство на входной группе.

В результате случившегося погибло 9 человек.