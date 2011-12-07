Погибшую учительницу школы №175 Венеру Айзатову похоронили в Константиновке

В посёлке Константиновка под Казанью прошли похороны учительницы начальных классов Венеры Айзатовой, трагически погибшей в результате стрельбы в казанской гимназии № 175. В последний путь преподавателя пришёл проводить министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

«Это учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников! Она любила коллектив, любила детей. От многочисленных учеников, от ваших коллег, от педагогического сообщества республики, от Министерства образования выражаем благодарность вашей семье. Простите нас, Венера Султангареевна» — сказал министр образования.

Также он добавил, что произошедшую трагедию вписать в человеческую логику невозможно.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани прошло прощание с погибшей в школе №175 учительницей Эльвирой Игнатьевой. Девушку похоронили на кладбище в Самосырове.