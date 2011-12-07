Ученики 175-й гимназии на время ремонта продолжат обучение в других школах города. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«На сейчас образовательный процесс трансформирован. Занятия приостановлены, но в ближайшее время при перераспределении будут задействованы школы № 171 и № 174 для обучения 9 и 11 классов»

Затем будет произведена работа по восстановлению образовательного процесса для других учащихся, на это время запланирован режим дистанционного обучения.

Фазлеева также рассказала, что по завершению следственных действий в здании гимназии № 175 по решению оперштаба дано поручение Минстрою РТ для восстановления объекта в кратчайшие сроки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что после нападения на казанскую гимназию № 175 в больницах республики остается 23 человека.