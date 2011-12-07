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В Госдуме поддержали законопроект об обороте оружия

Легально владеть оружием не смогут те россияне, что имеют две и более судимости.

В Госдуме поддержали законопроект об обороте оружия. Он не связан с ЧП, случившимся накануне в школе Казани, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения им подготовили и внесли в нижнюю палату парламента еще в декабре прошлого года. На данный момент список оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие расширен. Также в документе авторы инициативы прописали в каких случаях выданные разрешения могут быть аннулированы.

Планируется, что легально владеть оружием не смогут те россияне, что имеют две и более судимости. Также нельзя будет хранить списанное оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.

Также депутаты рассматривают внесение изменений в закон, что предусматривает запрет распространения сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия.

КВ
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