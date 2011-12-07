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В Казани начался суд над «казанским стрелком», который напал на школу №175

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в стрельбе в Казани.

В эти минуты Советский районный суд Казани начал рассматривать дело «казанского стрелка». Суд изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в нападении на школу и стрельбе.

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