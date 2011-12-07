В Казани похоронили погибших во время нападения на школу №175

В Казани простились с погибшими во время стрельбы в гимназии № 175 на улице Файзи, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент восемь человек похоронили. Все органы власти, системы здравоохранения принимают [в этом] участие. Мы соболезнуем родным, близким, всем, кто знает это людей. Это огромная утрата», — сказал глава республики.

Траурные церемонии прошли на кладбищах в Константиновке, Самосырове, Высокой Горе, Рыбной Слободе, а также на мусульманском кладбище и на кладбище «Курган».

Президент напомнил, что работают с участниками трагедии два психологических центра. Помощь пострадавшим оказывают 150 психологов.

Рустам Минниханов также отметил, что готов встретиться с родителями школьников, чтобы обсудить меры поддержки.