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В России рассматривают возможность открыть авиасообщение со странами Европы

По словам Голиковой, сейчас в правительстве действует свой ряд критериев по открытию стран.

В России рассматривают открытие авиасообщений со странами Европы. О текущей ситуации доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

По словам Голиковой, сейчас в правительстве действует свой ряд критериев по открытию стран. «Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся», — заявила она.

При этом вице-премьер добавила, что также России поступает большое количество обращений от зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение.

«Мы внимательно анализируем данную ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться», — резюмировала она.

КВ
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