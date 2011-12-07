В России рассматривают возможность открыть авиасообщение со странами Европы

В России рассматривают открытие авиасообщений со странами Европы. О текущей ситуации доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

По словам Голиковой, сейчас в правительстве действует свой ряд критериев по открытию стран. «Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся», — заявила она.

При этом вице-премьер добавила, что также России поступает большое количество обращений от зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение.

«Мы внимательно анализируем данную ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться», — резюмировала она.