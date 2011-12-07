В Татарстане за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Из них 2 — завозных и 31 — контактных, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализировано 22 человека, лечение на дому получили 11 человек.

География новых случаев выглядит так: Казань — 20 человек, Набережные Челны — 2 человека, Альметьевск — 1, Бавлинский район — 1, Балтасинский — 1, Бугульминский — 1, Высокогорский — 1, Лениногорский — 2, Нурлатский — 2, Сармановский — 2 человека.

По состоянию на 12 мая в Татарстане зарегистрировано 20 876 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровело 17 788 человек, 62 за минувшие сутки.

В общем провакцинировано 278 484 человека. Вторую прививку сделали 191 874 человек.